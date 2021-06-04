Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала»

Игроки «Реала» выйдут из отпуска раньше на пять дней по решению нового главного тренера Карло Анчелотти, сообщает Marca.

По данным источника, экс-тренер клуба Зинедин Зидан разрешил футболистам выйти из отпуска 12 июля. Однако Анчелотти считает, что команда должна начать подготовку к новому сезону с 7 июля. Специалист хочет уделить особое внимание игрокам, чье будущее в клубе пока не определено.

Несколько дней назад Анчелотти подписал трехлетний контракт с клубом. Ранее он уже возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.