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Анчелотти сократил отпуск игроков «Реала»

13:23
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Игроки «Реала» выйдут из отпуска раньше на пять дней по решению нового главного тренера Карло Анчелотти, сообщает Marca.

По данным источника, экс-тренер клуба Зинедин Зидан разрешил футболистам выйти из отпуска 12 июля. Однако Анчелотти считает, что команда должна начать подготовку к новому сезону с 7 июля. Специалист хочет уделить особое внимание игрокам, чье будущее в клубе пока не определено.

Несколько дней назад Анчелотти подписал трехлетний контракт с клубом. Ранее он уже возглавлял «Реал» с 2013 по 2015 год.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/

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