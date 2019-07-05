"Аякс" пожелал удачи Френки де Йонгу в "Барселоне"

"Аякс" в Twitter оригинальным образом пожелал удачи бывшему полузащитнику своей команды Френки де Йонгу, перешедшему в "Барселону".

Каталонский клуб заплатил за 21-летнего игрока 75 миллионов евро, трансфер был оформлен еще зимой. Контракт с де Йонгом рассчитан на 5 лет. "Аякс" может получить еще 11 миллионов евро в качестве бонусов в зависимости от выступлений футболиста.

В прошлом сезоне полузащитник провел во всех турнирах 52 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 голевых передачи.