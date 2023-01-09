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«Атлетико» впервые с 2003 года нанес 20 ударов по воротам «Барселоны»

Руслан Минаев
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«Атлетико» дома проиграл «Барселоне» (0:1) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

За игру хозяева нанесли 20 ударов по воротам каталонцев, не забив при этом ни одного гола.

Таким образом, этот матч стал первым для «Атлетико» против «Барсы» (0:0) с 28 сентября 2003 года, когда мадридцы нанесли столько ударов в безголевой для себя игре.

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Эспаньол – Жирона
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