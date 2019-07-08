"Атлетико" представил Феликса

"Атлетико" представил новичка Жоау Феликса. 19-летний португальский нападающий присоединился к мадридцам 3 июля. "Атлетико" заплатил за него 126 миллионов евро "Бенфике" и заключил семилетний контракт.
🔴⚪🔴 🏟 ¡Revive la presentación de @joaofelix70!— Atlético de Madrid (@Atleti) 8 июля 2019 г.
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📝➡ https://t.co/dqDe7U9zzL#BienvenidoJoãoFélix #AúpaAtleti #PuroTalento pic.twitter.com/KvcaCR2aL2
🎥 | El momento en el que @joaofelix70 lució por primera vez la rojiblanca 🔴⚪#BienvenidoJoãoFélix #AúpaAtleti #PuroTalento pic.twitter.com/xBTdhtVKO1— Atlético de Madrid (@Atleti) 8 июля 2019 г.
В минувшем сезоне Феликс провел 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.
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