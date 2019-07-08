"Атлетико" представил Феликса

"Атлетико" представил новичка Жоау Феликса. 19-летний португальский нападающий присоединился к мадридцам 3 июля. "Атлетико" заплатил за него 126 миллионов евро "Бенфике" и заключил семилетний контракт.

В минувшем сезоне Феликс провел 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 11 результативных передач.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр