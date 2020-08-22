«Атлетико» намерен сохранить Феррейра-Карраско

«Атлетико» хочет сохранить в составе нападающего Янника Феррейра-Карраско, сообщает Marca.

Игрок выступал за мадридский клуб на правах аренды. Теперь он должен вернуться в китайский «Далянь Ифан», однако «матрасники» намерены договориться о новой сделке с китайцами. Сам 26-летний бельгиец также хотел бы остаться в Испании.

В прошедшем сезоне он успел провести за «Атлетико» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.