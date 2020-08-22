Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Атлетико» намерен сохранить Феррейра-Карраско

23:11
Теги:

«Атлетико» хочет сохранить в составе нападающего Янника Феррейра-Карраско, сообщает Marca.

Игрок выступал за мадридский клуб на правах аренды. Теперь он должен вернуться в китайский «Далянь Ифан», однако «матрасники» намерены договориться о новой сделке с китайцами. Сам 26-летний бельгиец также хотел бы остаться в Испании.

В прошедшем сезоне он успел провести за «Атлетико» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир