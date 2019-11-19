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«Атлетико» может купить полузащитника «Атлетику Паранаэнсе»

23:28
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«Атлетико» претендует на полузащитника «Атлетику Паранаэнсе» Бруну Гимарайнса. Испанский клуб готов заплатить за 22-летнего бразильца 30 миллионов евро, сообщает As.

Бразильская команда хотел продлить контракт с футболистом, но тот отверг этот вариант. В нынешнем сезоне Бруну Гимарайнс провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.

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