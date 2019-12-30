«Атлетико» может арендовать Пако Алькасера с правом выкупа

«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего Пако Алькасера и готов начать переговоры с дортмундской «Боруссией», сообщает Marca.

«Матрасники» хотят подписать 26-летнего испанца на правах аренды до конца сезона и включить в сделку опцию выкупа за 30 миллионов евро. Действующий контракт нападающего со «шмелями» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Пако Алькасер провел 15 матчей за «Боруссию», отличившись семью голами и двумя передачами.