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«Атлетико» может арендовать Пако Алькасера с правом выкупа

21:05
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«Атлетико» заинтересован в подписании нападающего Пако Алькасера и готов начать переговоры с дортмундской «Боруссией», сообщает Marca.

«Матрасники» хотят подписать 26-летнего испанца на правах аренды до конца сезона и включить в сделку опцию выкупа за 30 миллионов евро. Действующий контракт нападающего со «шмелями» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Пако Алькасер провел 15 матчей за «Боруссию», отличившись семью голами и двумя передачами.

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