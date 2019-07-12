"Атлетико" хочет оспорить в суде трансфер Гризманна

"Атлетико" выпустил официальное заявление, в котором не согласился с трансфером нападающего Антуана Гризманна в "Барселону". Ранее сообщалось, что представитель футболиста прибыл в офис профессиональной футбольной лиги и внес 120 миллионов евро отступных, которые "Барса" заплатила за игрока. В "Атлетико" считают, что эта сумма недостаточна, поскольку переговоры начались еще до понижения размера отступных.

"Антуан Гризманн в лице его адвоката появился в штаб-квартире профессиональной футбольной лиги, чтобы в одностороннем порядке расторгнуть договор с "Атлетико" и внести сумму в 120 миллионов евро.

"Атлетико" считает, что внесенная сумма недостаточна для выполнения условий выкупа контракта, поскольку очевидно, что соглашение игрока с "Барселоной" было достигнуто еще до того, как отступные были снижены от 200 до 120 миллионов евро. До снижения суммы игрок также сделал заявление об уходе из клуба.

"Атлетико" считает, что расторжение контракта произошло до конца прошлого сезона из-за событий и действий футболиста, и потому уже приступил к процедуре защиты своих прав и интересов", - говорится в заявлении клуба.