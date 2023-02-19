Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Атлетик»

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«Атлетико» дома обыграл «Атлетик» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Антуан Гризманн на 73-й минуте.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги (41 очко). «Атлетик» находится на седьмой строчке (32).