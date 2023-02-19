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Сегодня, 21:09

Рианчо: «Мастерство Карпина позволило бы ему тренировать в Испании»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о главном тренере «Ростова» и сборной России Валерии Карпине.

«Мастерство Карпина позволило бы ему тренировать в Испании. Здесь больше вопрос не его квалификации, а политической обстановки в мире. Сложно сказать, насколько возможно сейчас назначение российского специалиста в клуб ла лиге. Думаю, шансы крайне малы.

То же самое касается товарищеского матчей между сборными России и Испании. Сложно представить, что такая игра состоится. Хотя было бы интересно посмотреть на это противостояние», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-naznachenie-karpina-v-klub-la-ligi-maloveroyatno-po-politicheskim-prichinam/
Валерий Карпин
Рауль Рианчо
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
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 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
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 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
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 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
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 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
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 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
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 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
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 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 0 : 1
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 - : -
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
 - : -
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Реал Сосьедад

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Антуан Гризманн

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Атлетико

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 12 3 1
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