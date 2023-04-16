Дубль Гризманна принес «Атлетико» победу над «Альмерией»

«Атлетико» дома обыграл «Альмерию» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:1.

В составе хозяев дубль на счету Антуана Гризманна. За гостей автоголом отметился Хосе Хименес.

«Атлетико» одержал шестую победу подряд. Команда Диего Симеоне с 60 очками закрепилась на третьей строчке ла лиги. «Альмерия» — на 17-й строчке с 30 очками.