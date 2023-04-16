Хави считает плохое поле причиной ничьи с «Хетафе»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничью с «Хетафе» (0:0) в матче 29-го тура чемпионата Испании.

«На игре «Барселоны» сказалось состояние газона. Вчера мы тренировались на сухом поле. Меня много критиковали по поводу темы с травой. Сегодня это все увидели.Играть так очень тяжело, это вредит зрелищу. Мяч застревал. Даже для «Хетафе» это плохо. Важно, чтобы газон был в хорошем состоянии. Это не оправдание.

Мы взяли одно очко, и это можно считать неплохим результатом из-за того, насколько нам было некомфортно. Думаю, что мы проводим хороший сезон в ла лиге, но мы не должны останавливаться. Предстоят очень важные матчи», — сказал Хави на послематчевой пресс-конференции.

Каталонцы с 73 набранными очками возглавляют турнирную таблицу ла лиги. Отрыв от ближайшего конкурента «Реала» составляет 11 очков.