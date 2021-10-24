Гол Муниаина принес «Атлетику» победу над «Вильярреалом»
«Атлетик» в матче 10-го тура чемпионата Испании обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.
На голы Рауля Гарсии и Икера Муниаина с пенальти гости ответили точным ударом Франсиса Коклена.
На 82-й минуте форвард Алекс Беренгер не реализовал пенальти в ворота «Вильярреала».
После этого матча «Атлетик» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 11 очками — на 13-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
10-й тур
«Атлетик» — «Вильярреал» — 2:1 (1:1)
Голы: Рауль Гарсия, 14 (1:0). Коклен, 32 (1:1). Икер Муниаин, 77 — с пенальти (2:1).
Нереализованный пенальти: Беренгер, 82 (вратарь)
«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Уильямс, 88), Дани Гарсия (Весга, 90+1), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 72), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 72), Беренгер (Саррага, 87).
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Эступиньян, Пау Торрес, Фойт (Орье, 65), Парехо, Капуэ, Коклен (А.Морено, 63), Ж.Морено (Чиквуэзе, 21), Груневелд, Пино (Раба, 63).
Предупреждения: Фойт, 54. А.Морено, 76. Эступиньян, 80.
Судья: Куадра Фернандес (Испания).
23 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».
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