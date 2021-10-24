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Гол Муниаина принес «Атлетику» победу над «Вильярреалом»

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«Атлетик» в матче 10-го тура чемпионата Испании обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

На голы Рауля Гарсии и Икера Муниаина с пенальти гости ответили точным ударом Франсиса Коклена.

На 82-й минуте форвард Алекс Беренгер не реализовал пенальти в ворота «Вильярреала».

После этого матча «Атлетик» с 16 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Вильярреал» с 11 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Атлетик» — «Вильярреал» — 2:1 (1:1)

Голы: Рауль Гарсия, 14 (1:0). Коклен, 32 (1:1). Икер Муниаин, 77 — с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Беренгер, 82 (вратарь)

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Иньиго Мартинес, Лекуэ, Вивиан, Икер Муниаин (Уильямс, 88), Дани Гарсия (Весга, 90+1), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 72), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 72), Беренгер (Саррага, 87).

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Эступиньян, Пау Торрес, Фойт (Орье, 65), Парехо, Капуэ, Коклен (А.Морено, 63), Ж.Морено (Чиквуэзе, 21), Груневелд, Пино (Раба, 63).

Предупреждения: Фойт, 54. А.Морено, 76. Эступиньян, 80.

Судья: Куадра Фернандес (Испания).

23 октября. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Alvin Almazov
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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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