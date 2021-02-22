Бускетс провел 400-й матч за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс провел 400-й матч за каталонцев вв чемпионате Испании. Юбилейной для 32-летнего футболиста стала встреча 24-го тура ла лиги против «Кадиса» (0:0).

Бускетс занимает четвертое место по количеству матчей за «Барселону» за всю историю клуба. У него 400 матчей в лиге и 611 во всех турнирах.

Лидируют Хави (505 — в чемпионате, 767 — всего), Лионель Месси (506, 761) и Иньеста (442,674).

Бускетс выступает за Барселону с 2007 года.