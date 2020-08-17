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Артур попал в ДТП. Его анализ показал превышения нормы алкоголя

15:45
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Полузащитник «Барселоны» Артур попал в небольшое ДТП. Его автомобиль вылетел на обочину и врезался в фонарный столб. Сам спортсмен не пострадал, сообщает Girona Diari.

Инцидент произошел в четыре утра. Футболист был проверен на алкотестере, который показал превышающие показатели.

Напомним, что игрок уже согласовал трансфер в «Ювентус». После этого Артур отказался выступать за «Барселону» и не прибыл в расположение команды, которая готовилась к матчам Лиги чемпионов.

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