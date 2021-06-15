«Арсенал» готов заплатить за Локателли 40 миллионов евро

«Арсенал» готов заплатить за полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли 40 миллионов евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители лондонского клуба подали запрос на игрока. Сам итальянец хотел бы продолжить карьеру в «Ювентусе». Сообщалось, что туринцы уже предложили 23-летнему хавбеку пятилетний контракт.

Соглашение Локателли с «Сассуоло» рассчитано до лета 2023 года. В прошлом розыгрыше он провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.