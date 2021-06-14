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Варан решил не продлевать контракт с «Реалом»

22:01
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Защитник Рафаэль Варан решил не продлевать контракт с «Реалом», сообщает El Confidencial.

Футболист предпочитает вернуться во Францию, и интерес к нему проявляет «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провел 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами.

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