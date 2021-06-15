Френки де Йонг рассказал о карьере в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг проанализировал свою карьеру в испанском клубе.

«Мой первый год в «Барсе» был хорош, я много играл, но, как мне кажется, я был не более, чем обычным игроком, — приводит Marca слова де Йонга. — В этом году я показал себя лучше, хотя думаю, что мне еще есть куда расти и развиваться. Я надеюсь, что все еще увидят лучшего де Йонга».

Де Йонг подписал контракт с «Барселоной» в 2019 году. В сезоне-2020/21 24-летний нидерландец сыграл 37 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.