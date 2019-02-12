Арбелоа считает дни до момента, когда Месси закончит карьеру

Бывший защитник "Реала" Альваро Арбелоа признался, что не может дождаться дня, когда Лионель Месси закончит выступления.

- Я уважаю "Барсу", у нее великолепная команда с такими великими игроками, как Лионель Месси, - цитирует Арбелоа Marca. - Он очень хорош, но я никогда им не восхищался и не буду этого делать. Надеюсь, что он как можно скорее закончит карьеру, я считаю дни до этого момента. Я не настроен против "Барселоны". Но я всегда желаю ей поражения, потому что это хорошо для "Реала".

36-летний Арбелоа выступал за "Реал" с 2002 по 2006 и с 2009 по 2016 годы. В составе "королевского" клуба он провел 237 матчей во всех турнирах.

Месси в текущем сезоне 29 раз вышел на поле в майке "Барселоны". В этих встречах он забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.