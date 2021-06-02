Арбелоа может вернуться в «Реал»

Бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа может вернуться в клуб. По информации Marca, 38-летний испанец войдет в тренерский штаб Карло Анчелотти, который вернулся на пост главного тренера команды.

Арбелоа является воспитанником «Реала» с 2002 по 2006 год он выступал за молодежные команды, а затем играл за «Депортиво» и «Ливерпуль». В 2009 году испанец вернулся в «Реал», за который выступал до 2016-го.

Напомним, ранее Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы становились победителями Лиги чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также завоевывали Кубок Испании и Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 «Реал» стал вторым в чемпионате Испании.