«Барселона» хочет снизить зарплату Кумана

«Барселона» рассматривает возможность того, что Роналд Куман все-таки продолжит тренировать команду в следующем сезоне, сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые оставят голландского специалиста в том случае, если он согласится на снижение зарплаты.

При этом у Роналда Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.

Ранее появилась информация, что в клубе считают, что стиль игры Кумана не подходит на долгосрочную основу.

По итогам сезона-2020/21 «Барселона» набрала 79 очков и заняла 3-е место в ла лиге. Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.