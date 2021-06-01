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«Барселона» хочет снизить зарплату Кумана

1 июня 2021, 23:44
Роналд Куман. Фото AFP
Роналд Куман. Фото AFP
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«Барселона» рассматривает возможность того, что Роналд Куман все-таки продолжит тренировать команду в следующем сезоне, сообщает Sport.es.

Сине-гранатовые оставят голландского специалиста в том случае, если он согласится на снижение зарплаты.

При этом у Роналда Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.

Ранее появилась информация, что в клубе считают, что стиль игры Кумана не подходит на долгосрочную основу.

По итогам сезона-2020/21 «Барселона» набрала 79 очков и заняла 3-е место в ла лиге. Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.

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