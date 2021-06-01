«Барселона» хочет снизить зарплату Кумана
1 июня 2021, 23:44
«Барселона» рассматривает возможность того, что Роналд Куман все-таки продолжит тренировать команду в следующем сезоне, сообщает Sport.es.
Сине-гранатовые оставят голландского специалиста в том случае, если он согласится на снижение зарплаты.
При этом у Роналда Кумана в контракте будут включены более высокие призовые за победы в турнирах.
Ранее появилась информация, что в клубе считают, что стиль игры Кумана не подходит на долгосрочную основу.
По итогам сезона-2020/21 «Барселона» набрала 79 очков и заняла 3-е место в ла лиге. Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года.
Читайте также
Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю