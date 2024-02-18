Араухо заявил, что «Барселона» намерена выиграть Лигу чемпионов
Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил о целях команды в Лиге чемпионов. Футболист верит, что каталонцам удастся выиграть турнир в этом сезоне.
«Мы верим в свою работу, впереди матчи Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть турнир и знаем, насколько это важно», — цитирует Араухо Marca.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет «Наполи». Первый матч пройдет в Неаполе в среду, 21 февраля.
В последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Тогда в финале каталонцы обыграли «Ювентус» со счетом 3:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|19
|5
|1
|53-16
|62
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|25
|10
|10
|5
|34-23
|40
|
7
|Бетис
|25
|9
|12
|4
|28-25
|39
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Алавес
|25
|7
|7
|11
|24-31
|28
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Р. Вальекано
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
15
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
16
|Мальорка
|25
|4
|11
|10
|22-33
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|25
|0
|8
|17
|23-52
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|5 : 0
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|2 : 0
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|1 : 2
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|0 : 0
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|1 : 1
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|1 : 1
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|1 : 2
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|0 : 0
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|19
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|17
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
Новости