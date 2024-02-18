Араухо заявил, что «Барселона» намерена выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил о целях команды в Лиге чемпионов. Футболист верит, что каталонцам удастся выиграть турнир в этом сезоне.

«Мы верим в свою работу, впереди матчи Лиги чемпионов. Мы хотим выиграть турнир и знаем, насколько это важно», — цитирует Араухо Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет «Наполи». Первый матч пройдет в Неаполе в среду, 21 февраля.

В последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году. Тогда в финале каталонцы обыграли «Ювентус» со счетом 3:1.