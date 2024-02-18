Лука Модрич крайне недоволен своим положением в «Реале»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич недоволен своим положением в команде, пишет Relevo.

По данным источника, хорват разочарован отношением мадридцев к себе, так как обещания, данные ему перед пролонгацией трудового соглашения в 2023 году, не выполняются.

По контракту, он может не появляться на поле лишь в случае травмы. Модрич считает, что он получает меньше игрового времени в нынешнем сезоне не из-за своей формы, а из-за ставки «Реала» на молодых футболистов.

В этом сезоне 38-летний полузащитник участвовал в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.