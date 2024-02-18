«Реал Сосьедад» сыграет с «Мальоркой» в чемпионате Испании 18 февраля

«Реал Сосьедад» на выезде встретится с «Мальоркой» в рамках 25-го тура ла лиги в воскресенье, 18 февраля. Матч пройдет на стадионе «Визит Майорка Стэдиум» в Пальма-де-Мальорка, Испания. Начало — в 20:30 по московскому времени.

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«Реал Сосьедад» идет на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Клуб из Доностии-Сан-Себастьяна набрал 37 очков в 24 турах. В активе "Мальорки" 23 балла, команда занимает 16-е место ла лиги.

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