Президент «Реала»: «Трансферы Мбаппе и Холанда невозможны без Суперлиги»

Президент «Реала» Флорентино Перес отметил, что трансферы таких игроков, как Кильян Мбпаппе («ПСЖ») или Эрлинг Холланд («Боруссия» Д), невозможны в отсутствии Суперлиги.

«В целом этим летом не будет больших трансферов, — цитирует Переса Goal.com со ссылкой на El Larguero. - Когда деньги не переходят от богатых клубов к бедным, то это имеет негативное влияние на всех. В таких условиях невозможно покупать Мбаппе или Холанда. Это касается всех, не только «Реала». Без Суперлиги такие трансферы нельзя осуществить. Если мы не купим Мбаппе этим летом, то не думаю, что это станет огромной трагедией для болельщиков. Они знают, что мы делаем все возможное, и если что-то не получается, то только потому, что это просто невозможно».

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».

Ранее в СМИ появилась информация, что на 22-летнего Мбаппе претендуют «Реал» и «Барселона». Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до конца июня 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 41 матч за парижан, забил 35 голов и сделал 10 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.

?20-летний Холланд в нынешнем сезоне норвежский форвард забил 22 мяча и отдал 3 голевые передачи в 21 матче. Его также сватают во многие топ-клубы Европы. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.