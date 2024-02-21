Гризманн: «Мбаппе очень хорошо приняли бы в Испании»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Килиана бы очень хорошо приняли в Испании. В любом случае, я был бы очень рад сыграть против него в дерби», — приводит Le Monde слова Гризманна.

19 февраля испанская Marca сообщила, что 25-летний француз подписал предварительный контракт с «Реалом». Летом этого года завершится его соглашение с «ПСЖ».

Мбаппе играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.