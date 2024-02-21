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Сегодня, 04:23

Гризманн: «Мбаппе очень хорошо приняли бы в Испании»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Антуан Гризманн.
Фото AFP

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал возможный переход форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Килиана бы очень хорошо приняли в Испании. В любом случае, я был бы очень рад сыграть против него в дерби», — приводит Le Monde слова Гризманна.

19 февраля испанская Marca сообщила, что 25-летний француз подписал предварительный контракт с «Реалом». Летом этого года завершится его соглашение с «ПСЖ».

Мбаппе играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 32 гола и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Мбаппе обойдется «Реалу» в 500 миллионов евро за 5 лет
Антуан Гризманн
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 25 19 5 1 53-16 62
2
 Жирона 25 17 5 3 54-32 56
3
 Барселона 25 16 6 3 52-34 54
4
 Атлетико 25 16 3 6 50-26 51
5
 Атлетик 25 14 7 4 45-23 49
6
 Р. Сосьедад 25 10 10 5 34-23 40
7
 Бетис 25 9 12 4 28-25 39
8
 Валенсия 25 10 6 9 29-29 36
9
 Лас-Пальмас 25 10 5 10 25-25 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 25 9 5 11 29-36 32
12
 Алавес 25 7 7 11 24-31 28
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 25 5 10 10 22-33 25
15
 Севилья 25 5 9 11 30-37 24
16
 Мальорка 25 4 11 10 22-33 23
17
 Сельта 25 4 8 13 27-37 20
18
 Кадис 25 2 11 12 15-35 17
19
 Гранада 25 2 8 15 27-49 14
20
 Альмерия 25 0 8 17 23-52 8
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23.02 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
24.02 16:00
Гранада – Валенсия
 - : -
24.02 18:15
Барселона – Хетафе
 - : -
24.02 20:30
Алавес – Мальорка
 - : -
24.02 23:00
Альмерия – Атлетико
 - : -
25.02 16:00
Кадис – Сельта
 - : -
25.02 18:15
Бетис – Атлетик
 - : -
25.02 20:30
Лас-Пальмас – Осасуна
 - : -
25.02 23:00
Реал – Севилья
 - : -
26.02 23:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 19 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 17 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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