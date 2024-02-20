Де Йонг обвинил СМИ во лжи после информации о его возможном уходе из «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг отреагировал на информацию о его возможном уходе из клуба.
«Я немного зол после того, что пресса написала обо мне. [Вышло] очень много вещей. Которые не являются правдой.
СМИ много говорят о моей зарплате, что я получаю около 40 миллионов евро в год, это далеко от правды. Вы должны прекратить это.
Я очень счастлив в «Барселоне» и хочу остаться здесь надолго», — сказал де Йонг на пресс-конференции перед матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Тоттенхэм» и «ПСЖ».
Хавбек играет за «блаугранас» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне де Йонг провел 24 матча во всех турнирах и забил 1 гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|25
|19
|5
|1
|53-16
|62
|
2
|Жирона
|25
|17
|5
|3
|54-32
|56
|
3
|Барселона
|25
|16
|6
|3
|52-34
|54
|
4
|Атлетико
|25
|16
|3
|6
|50-26
|51
|
5
|Атлетик
|25
|14
|7
|4
|45-23
|49
|
6
|Р. Сосьедад
|25
|10
|10
|5
|34-23
|40
|
7
|Бетис
|25
|9
|12
|4
|28-25
|39
|
8
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
9
|Лас-Пальмас
|25
|10
|5
|10
|25-25
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|25
|9
|5
|11
|29-36
|32
|
12
|Алавес
|25
|7
|7
|11
|24-31
|28
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Р. Вальекано
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
15
|Севилья
|25
|5
|9
|11
|30-37
|24
|
16
|Мальорка
|25
|4
|11
|10
|22-33
|23
|
17
|Сельта
|25
|4
|8
|13
|27-37
|20
|
18
|Кадис
|25
|2
|11
|12
|15-35
|17
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|25
|0
|8
|17
|23-52
|8
|23.02
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|24.02
|16:00
|
Гранада – Валенсия
|- : -
|24.02
|18:15
|
Барселона – Хетафе
|- : -
|24.02
|20:30
|
Алавес – Мальорка
|- : -
|24.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетико
|- : -
|25.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|- : -
|25.02
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|25.02
|20:30
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|- : -
|25.02
|23:00
|
Реал – Севилья
|- : -
|26.02
|23:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|19
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|17
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3