Де Йонг обвинил СМИ во лжи после информации о его возможном уходе из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг отреагировал на информацию о его возможном уходе из клуба.

«Я немного зол после того, что пресса написала обо мне. [Вышло] очень много вещей. Которые не являются правдой.

СМИ много говорят о моей зарплате, что я получаю около 40 миллионов евро в год, это далеко от правды. Вы должны прекратить это.

Я очень счастлив в «Барселоне» и хочу остаться здесь надолго», — сказал де Йонг на пресс-конференции перед матчем с «Наполи» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Тоттенхэм» и «ПСЖ».

Хавбек играет за «блаугранас» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне де Йонг провел 24 матча во всех турнирах и забил 1 гол.