Хави пытается найти того, кто «сливает» информацию журналистам

Главный тренер «Барселоны» Хави занят поиском человека, который «сливает» информацию из клуба журналистам, сообщает El Chiringuito TV.

По данным источника, были проверены мессенджеры всех сотрудников «Барсы», также Хави искал в телефонах контакты журналистов. Кроме того, тренер сам звонил сотрудникам СМИ и пытался узнать имена их источников.

Сообщается, что Хави так активно включился в поиски «крота», потому что «слитые» новости из клуба являются правдивыми. Пока информатор так и не был найден.

Ранее сообщалось, что 44-летний специалист может покинуть каталонский клуб, если «Барселона» уступил «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хави в январе объявил, что покинет клуб по окончании сезона. «Барселона» 21 февраля на выезде сыграет с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.