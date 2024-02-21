Хави пытается найти того, кто «сливает» информацию журналистам
Главный тренер «Барселоны» Хави занят поиском человека, который «сливает» информацию из клуба журналистам, сообщает El Chiringuito TV.
По данным источника, были проверены мессенджеры всех сотрудников «Барсы», также Хави искал в телефонах контакты журналистов. Кроме того, тренер сам звонил сотрудникам СМИ и пытался узнать имена их источников.
Сообщается, что Хави так активно включился в поиски «крота», потому что «слитые» новости из клуба являются правдивыми. Пока информатор так и не был найден.
Ранее сообщалось, что 44-летний специалист может покинуть каталонский клуб, если «Барселона» уступил «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Хави в январе объявил, что покинет клуб по окончании сезона. «Барселона» 21 февраля на выезде сыграет с «Наполи» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|20
|5
|1
|54-16
|65
|
2
|Жирона
|26
|18
|5
|3
|57-32
|59
|
3
|Барселона
|26
|17
|6
|3
|56-34
|57
|
4
|Атлетико
|26
|16
|4
|6
|52-28
|52
|
5
|Атлетик
|26
|14
|7
|5
|46-26
|49
|
6
|Бетис
|26
|10
|12
|4
|31-26
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|26
|10
|10
|6
|35-26
|40
|
8
|Лас-Пальмас
|26
|10
|6
|10
|26-26
|36
|
9
|Валенсия
|25
|10
|6
|9
|29-29
|36
|
10
|Хетафе
|26
|8
|10
|8
|33-38
|34
|
11
|Осасуна
|26
|9
|6
|11
|30-37
|33
|
12
|Алавес
|26
|7
|8
|11
|25-32
|29
|
13
|Вильярреал
|26
|7
|8
|11
|38-48
|29
|
14
|Р. Вальекано
|26
|5
|10
|11
|22-36
|25
|
15
|Мальорка
|26
|4
|12
|10
|23-34
|24
|
16
|Севилья
|26
|5
|9
|12
|30-38
|24
|
17
|Сельта
|26
|4
|9
|13
|29-39
|21
|
18
|Кадис
|26
|2
|12
|12
|17-37
|18
|
19
|Гранада
|25
|2
|8
|15
|27-49
|14
|
20
|Альмерия
|26
|0
|9
|17
|25-54
|9
|1.03
|23:00
|
Сельта – Альмерия
|- : -
|2.03
|16:00
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|2.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Кадис
|- : -
|2.03
|20:30
|
Хетафе – Лас-Пальмас
|- : -
|2.03
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.03
|16:00
|
Вильярреал – Гранада
|- : -
|3.03
|18:15
|
Атлетико – Бетис
|- : -
|3.03
|20:30
|
Мальорка – Жирона
|- : -
|3.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|4.03
|23:00
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|
|
Ян Коуту
Жирона
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|20
|2
|4
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|18
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3