Анчелотти заявил, что «Барселона» не прямой конкурент «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о борьбе за лидерство в чемпионате Испании.

«Сейчас «Барса» не наш прямой конкурент, потому что есть другие команды ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста. Будь я тренером «Барселоны», сказал бы то же, что и Хави», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее тренер каталонского клуба Хави заявил, что команда еще может выиграть ла лигу.

На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 42 очка. «Барселона» находится на 8-м месте с 24 очками.