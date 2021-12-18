Анчелотти заявил, что «Барселона» не прямой конкурент «Реала» в чемпионате Испании
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о борьбе за лидерство в чемпионате Испании.
«Сейчас «Барса» не наш прямой конкурент, потому что есть другие команды ближе к нам. Но у них есть потенциал для роста. Будь я тренером «Барселоны», сказал бы то же, что и Хави», — приводит слова Анчелотти Marca.
Ранее тренер каталонского клуба Хави заявил, что команда еще может выиграть ла лигу.
На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на счету 42 очка. «Барселона» находится на 8-м месте с 24 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/12/18/61bdb34546163f084f8b456e.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю