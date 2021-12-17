Хави считает, что «Барселона» может стать чемпионом Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы команды на победу в чемпионате Испании.

«Если смотреть на ситуацию реалистично, у нас есть шансы на титулы. Не можем даже исключать, что выиграем ла лигу. Случается всякое. Мы должны бороться за трофеи.

Некоторым игрокам сложно понять принципы позиционной игры, странно видеть такое в «Барселоне». Мы на 8-м месте в таблице, нужно изменить ситуацию. И нам нужна смелость. Игроки прикладывают большие усилия, хорошо относятся к делу. Нужно продолжать работать и верить в то, что мы делаем. Это правильный путь. Нужно бороться за Кубок Испании, за Суперкубок и расти», — приводит слова Хави Marca.

После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Ранее команда не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.