Хави считает, что «Барселона» может стать чемпионом Испании
Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы команды на победу в чемпионате Испании.
«Если смотреть на ситуацию реалистично, у нас есть шансы на титулы. Не можем даже исключать, что выиграем ла лигу. Случается всякое. Мы должны бороться за трофеи.
Некоторым игрокам сложно понять принципы позиционной игры, странно видеть такое в «Барселоне». Мы на 8-м месте в таблице, нужно изменить ситуацию. И нам нужна смелость. Игроки прикладывают большие усилия, хорошо относятся к делу. Нужно продолжать работать и верить в то, что мы делаем. Это правильный путь. Нужно бороться за Кубок Испании, за Суперкубок и расти», — приводит слова Хави Marca.
После 17 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Ранее команда не вышла в плей-офф Лиги чемпионов.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/12/17/61bcaa9346163fb04d8b45f9.html
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