Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Анчелотти: «Я первый скажу, что «Реал» не показывает потрясающего футбола»

03:16
Теги:

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1).

«У меня команда, которая бьется, играя хорошо или играя плохо. В первом тайме мы сыграли не слишком хорошо, потом оказались позади. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы были лучше, свежее. «Валенсия» в порядке, у нее была хорошая серия. А мы были после матча Лиги чемпионов, вначале это чувствовалось.

Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Но я доволен всеми. Азар хорош, Камавинга хорош. Три нападающих сыграли фантастически, а во втором тайме, когда мы контролировали игру, были очень опасны. Азар сыграл очень хорошо, он искал решения и действовал здорово.

Но мы выиграли не из-за качества, а благодаря неукротимому духу команды. Мы боролись до конца. У нас достаточно молодая команда. Я первый скажу, что мы не показываем потрясающего футбола, что нам нужно более агрессивно действовать без мяча», — приводит слова Анчелотти Marca.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече. У 30-летнего хавбека растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, он пропустит не меньше месяца.

«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице. «Валенсия» — третья.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дубль Хвана Уй Джо принес «Бордо» победу над «Сент-Этьеном»
Месси снова не забил и не пожал руку Почеттино, «Челси» уничтожил «Тоттенхэм», Бензема вытащил «Реал» в лидеры
Италия обыграла Словению в финале чемпионата Европы по волейболу
«Не понимаю, почему он губит свою молодость и карьеру». Талант «Авангарда» звал на бой тренера и сломал руку таксисту в пьяной драке
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд