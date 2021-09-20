Анчелотти: «Я первый скажу, что «Реал» не показывает потрясающего футбола»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:1).
«У меня команда, которая бьется, играя хорошо или играя плохо. В первом тайме мы сыграли не слишком хорошо, потом оказались позади. А когда ты уступаешь в счете, тебя контролируют. Во втором тайме мы были лучше, свежее. «Валенсия» в порядке, у нее была хорошая серия. А мы были после матча Лиги чемпионов, вначале это чувствовалось.
Нам повезло, что у нас есть Винисиус и Бензема. Но я доволен всеми. Азар хорош, Камавинга хорош. Три нападающих сыграли фантастически, а во втором тайме, когда мы контролировали игру, были очень опасны. Азар сыграл очень хорошо, он искал решения и действовал здорово.
Но мы выиграли не из-за качества, а благодаря неукротимому духу команды. Мы боролись до конца. У нас достаточно молодая команда. Я первый скажу, что мы не показываем потрясающего футбола, что нам нужно более агрессивно действовать без мяча», — приводит слова Анчелотти Marca.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече. У 30-летнего хавбека растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, он пропустит не меньше месяца.
«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице. «Валенсия» — третья.
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