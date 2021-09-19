«Реал» одержал волевую победу над «Валенсией»
«Реал» в гостевом матче 5-го утра чемпионата Испании победил «Валенсию» со счетом 2:1.
Два гола «Королевский клуб» забил в самом конце встречи. На 86-й минуте отличился Винисиус, а победный гол на 88-й минуте забил Карим Бензема. У обоих также по голевой передаче.
Хозяева поля открыли счет на 66-й минуте встречи. Гол забил Уго Дуро.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече. У 30-летнего хавбека растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена, он пропустит не меньше месяца.
«Реал» вернулся на первое место в турнирной таблице. «Валенсия» — третья.
Чемпионат Испании
Лига 1
5-й тур
«Валенсия» — «Реал» — 1:2 (0:0)
Голы: Дуро, 66 (1:0). Винисиус Жуниор, 86 (1:1). Бензема, 88 (1:2).
«Валенсия»: Мамардашвили, Васс, Фулькье, Габриэл Паулиста, Гильямон, Альдерете, Коррейа (Лато, 23), Солер (Муса, 15), Гонсалу Гедеш (Элдер Кошта, 79), Гомес (Рачич, 80), Дуро (Маркос Андре, 79).
«Реал»: Куртуа, Алаба, Начо, Карвахаль (Л.Васкес, 26), Эдер Милитау, Модрич (Камавинга, 67), Каземиру (Родригу, 67), Вальверде (Иско, 78), Бензема, Азар (Йович, 78), Винисиус Жуниор.
Предупреждения: Габриэл Паулиста, 39. Каземиру, 45+4. Начо, 56. Родригу, 81. Винисиус Жуниор, 90+2. Камавинга, 90+3.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
19 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».
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