Феликс: «Матч с «Реалом» особенный для нас, я думаю, это высшая точка сезона»

Полузащитник «Атлетико» Жоау Феликс поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Это особенный матч, я думаю, это высшая точка сезона. Две команды из одного города, фанаты очень мотивированы, как и мы, — приводит слова игрока As. — Для «Атлетико» это очень важная игра, дерби, которое выявит лучшую команду в городе, и это многое значит. Мы должны выйти чтобы победить, сделав это, мы выйдем на первое место и очень обрадуем болельщиков.

В ла лиге можно обыграть «Барселону» и «Реал», но проиграть менее высококлассной команде. Мы — чемпионы, и мы хотим побеждать всегда. «Атлетико» — фаворит на чемпионство в каждом сезоне, но мы думаем о следующей игре, только так можно добиться успеха".

Матч «Реал» — «Атлетико» пройдет 12 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Команда Анчелотти лидирует в чемпионате Испании, набрав 39 очков в 16 матчах. «Атлетико» занимает 4-е место, имея на счету 29 очков в 15 играх.