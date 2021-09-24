Анчелотти считает, что Бензема может завоевать «Золотой мяч»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти считает, что нападающий Карим Бензема завоюет «Золотой мяч».
«Карим должен быть в списке игроков, которые могут получить «Золотой мяч» из-за того, что он делает на поле. У него есть время, чтобы завоевать эту награду. Не думаю, что это его последний сезон. Он, как вино, — чем старше, тем лучше», — цитирует Анчелотти Marca.
В текущем сезоне ла лиги 33-летний футболист провел 6 матчей, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач. «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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