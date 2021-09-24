Роналд Куман дисквалифицирован на два матча ла лиги
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман дисквалифицирован на две игры чемпионата Испании за удаление в конце матча против «Кадиса» (0:0), утверждает Marca.
После встречи 7-го тура ла лиги голландец выразил недовольство работой арбитра, за что получил красную карточку. Сегодня, 24 сентября, Федерация футбола Испании дисквалифицировала Кумана на две игры. Таким образом, он пропустит матч с «Леванте» и «Атлетико». «Барселона» на Кумана наложила денежный штраф.
После 6 туров «Барселона» занимает 7-е место в ла лиге с 9 очками. 26 сентября каталонцы встретятся с «Леванте».
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