В «Барселоне» недовольны, что Лангле не играет в «Астон Вилле»

«Барселона» обеспокоена тем, что защитник Клеман Лангле, находящийся в аренде в «Астон Вилле», не играет в чемпионате Англии.

28-летний француз перебрался в английскую команду 1 сентября. С тех пор он не сыграл ни одного матча в АПЛ. При этом он провел три полных матча в Лиге конференций.

Действующий контракт Лангле с каталонцами рассчитано до 2026 года. Он в 2018 году присоединился к «Барселоне».