Главный тренер Анчелотти прокомментировал свою работу в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил свою работу в мадридском клубе.

«Свою работу в «Реале» я не проделал не идеально, не плохо, как некоторые говорят. Но я доволен работой, которую мы проделали вместе с докторами, физиотерапевтами, тренерами по физподготовке.

К этому этапу мы подошли на том месте, на котором хотели. Жаль, что не удалось задержаться в Кубке, из которого мы вылетели без бразильцев, когда был травмирован Бензема. Но в ла лиге у нас все в порядке, а в Лиге чемпионов мы уступаем минимально», — цитирует Анчелотти Marca.

9 марта «Реал» в Мадриде сыграет с «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало — в 23.00 (мск).

Первая встреча завершилась в пользу парижан — 1:0.