«Барселона» близка к подписанию полузащитника «Расинга» Пабло Торре

«Барселона» близка к покупке полузащитника «Расинга» Пабло Торре, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонцы согласовали условия контракта с 18-летним испанцем. Теперь «Барселоне» остается договориться об условиях трансфера футболиста с «Расингом».

В сезоне-2021/22 Торре провел 23 матча за «Расинг», выступающий в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. На его счету 6 голов и 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1 миллион евро.