Анчелотти прокомментировал победу «Реала» в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 3-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:0).

«Мы довольно хорошо контролировали игру, но в первом тайме не хватало сил в защите. Второй тайм мы провели хорошо, потому что забрали больше мячей после прессинга. Нам нужно многое улучшить, но динамика положительная.

Матчи сборных всегда были, но в этот раз игроки вернутся в субботу утром, и я думаю, что они не смогут сыграть днем. Надеюсь, это можно исправить, потому что это не только наша проблема. У нас нет времени набирать форму», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Бетис» с 2 очками — на 14-й строчке.