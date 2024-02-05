Анчелотти об упущенной победе «Реала» над «Атлетико»: «Мы провели хороший матч, но нам не повезло в конце»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Атлетико» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Королевский клуб» упустил победу, пропустив на 90+3-й минуте.

«Мы провели хороший матч, контролировали игру, но нам не повезло и мы пропустили в концовке. «Реал» в этом сезоне выиграл много встреч благодаря голам на последних минутах, нам не стоит винить себя. Мы лидируем в таблице. Не стоит волноваться, команда в порядке и показывает хороший футбол. Это дает мне уверенность в нашем будущем», — приводит AS слова Анчелотти.

«Реал» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 58 очками. «Атлетико» идет четвертым с 48 очками.