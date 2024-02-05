Гол Льоренте на 90+3-й минуте спас «Атлетико» от поражения в матче с «Реалом»

«Реал» дома сыграл вничью с «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании — 1:1.

Полузащитник хозяев Браим Диас открыл счет на 20-й минуте, но хавбек гостей Маркос Льоренте спас свою команду от поражения, забив на 90+3-й минуте встречи.

«Реал» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании с 58 очками в 23 матчах.

«Атлетико» идет на четвертой строчке с 48 очками в 23 играх.