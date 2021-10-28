Анчелотти — об увольнении Кумана из «Барселоны»: «Это часть нашей работы»
13:22
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал увольнение своего коллеги из «Барселоны» Роналда Кумана.
«Это часть нашей работы, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra. — Это случалось со мной много раз. Роналд отдал все, что мог, но нужно двигаться дальше».
Каталонский клуб объявил об увольнении 58-летнего тренера 27 октября.
Куман был назначен на пост главного тренера «Барселоны» 19 августа 2020 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании в сезоне-2020/21.
После 11 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 15 очков и расположилась на 9-м месте в турнирной таблице. «Реал» с 21 баллом идет на 1-й позиции.
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