«Барселона» намерена избавиться от Люка де Йонга в зимнее трансферное окно
12:46
«Барселона» планирует избавиться от нападающего Люка де Йонга в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации источника, 31-летний нидерландец больше не входит в планы клуба после увольнения Роналда Кумана с поста главного тренера команды. Сообщается, что «сине-гранатовые» намерены помочь футболисту с поиском нового клуба.
«Барселона» арендовала де Йонга у «Севильи» до конца сезона-2021/22. Форвард провел за каталонцев 9 матчей и забил 1 гол.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-intentara-colocar-luuk-jong-12451614
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