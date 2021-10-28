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«Барселона» намерена избавиться от Люка де Йонга в зимнее трансферное окно

12:46
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«Барселона» планирует избавиться от нападающего Люка де Йонга в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, 31-летний нидерландец больше не входит в планы клуба после увольнения Роналда Кумана с поста главного тренера команды. Сообщается, что «сине-гранатовые» намерены помочь футболисту с поиском нового клуба.

«Барселона» арендовала де Йонга у «Севильи» до конца сезона-2021/22. Форвард провел за каталонцев 9 матчей и забил 1 гол.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-intentara-colocar-luuk-jong-12451614

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Иван Торопцев все материалы автора

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