Алвес оценил шансы «Барселоны» на победу в чемпионате Испании

Защитник «Барселоны» Дани Алвес оценил шансы команды на победу в чемпионате Испании.

«Я всегда говорю, что шансы есть, пока турнир не закончился. Нужно быть реалистами: отставание велико, но мы достигли лучшей формы за весь сезон в тот момент, когда это необходимо. Это финальный отрезок, финальный рывок, цена каждого балла возрастает. Посмотрим, что произойдет.

По ходу сезона всегда наступает момент, когда непонятно, справится ли команда. У «Реала» этот момент еще не наступил. Может, у них случится небольшой спад, и это позволит нам сократить отрыв. Это сложная ситуация, но мы боремся», — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, имея в активе 57 очков. Лидирует «Реал», у которого 69 очков.