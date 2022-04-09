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Сегодня, 14:33

Алвес оценил шансы «Барселоны» на победу в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес оценил шансы команды на победу в чемпионате Испании.

«Я всегда говорю, что шансы есть, пока турнир не закончился. Нужно быть реалистами: отставание велико, но мы достигли лучшей формы за весь сезон в тот момент, когда это необходимо. Это финальный отрезок, финальный рывок, цена каждого балла возрастает. Посмотрим, что произойдет.

По ходу сезона всегда наступает момент, когда непонятно, справится ли команда. У «Реала» этот момент еще не наступил. Может, у них случится небольшой спад, и это позволит нам сократить отрыв. Это сложная ситуация, но мы боремся», — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, имея в активе 57 очков. Лидирует «Реал», у которого 69 очков.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220408/1001783342/dani-alves-0-4-le-salio-barato-madrid-justo-0-6.html

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Дани Алвес
Футбол
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 30 21 6 3 61-26 69
2
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
3
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
7
 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
8
 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
9
 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
10
 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
11
 Сельта 30 9 9 12 34-34 36
12
 Эспаньол 30 9 9 12 35-42 36
13
 Р. Вальекано 29 9 6 14 31-36 33
14
 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
15
 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
18
 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
19
 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
20
 Леванте 30 4 10 16 33-58 22
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
8.04 22:00
Севилья – Гранада
 4 : 2
9.04 15:00
Кадис – Бетис
 - : -
9.04 17:15
Мальорка – Атлетико
 - : -
9.04 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
Р. Вальекано – Валенсия
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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