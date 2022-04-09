Дани Алвес: «Никто из «Барселоны» не говорил со мной о будущем, переговоры пока не ведутся»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес поделился мнением о будущем в каталонском клубе.

«Никто из клуба не говорил со мной о будущем, переговоры пока не ведутся. Не только молодые, но и старые игроки теперь должны показать, что они достойны играть в «Барселоне», — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 38-летний бразилец провел 10 матчей за «Барсу», в которых забил гол и сделал 3 результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2021/22.