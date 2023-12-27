Алонсо хочет видеть в «Байере» воспитанника «Реала»

Полузащитник «Альмерии» Серхио Аррибас может продолжить карьеру в «Байере», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, главный тренер команды Хаби Алонсо заинтересован в 22-летнем воспитаннике мадридского «Реала».

В этом сезоне Аррибас стал автором пяти забитых мячей и одного ассиста в 18 матчах ла лиги за «Альмерию». Стоимость футболиста оценивается Transfermarkt в 8 миллионов евро.