«Ювентус» хочет купить Тони Крооса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продолжить карьеру в серии А, сообщает Tribal Football.

По данным источника, в игроке заинтересован «Ювентус». Руководство туринского клуба хочет приобрести немца в зимнее трансферное окно.

Соглашение хавбека с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Трансферная стоимость Крооса оценивается в 14 миллионов евро. В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей, в которых отметился одним голом и шестью голевыми передачами.