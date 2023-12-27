Захарян отправился в Россию в отпуск

В пресс-службе испанского «Реала Сосьедад» сообщили, что российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в Россию. Испанский клуб на данный момент находится в отпуске.

«О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращению в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», — цитирует пресс-службу «Реала Сосьедад» Sport24.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин провел 17 матчей за испанскую команду и сделал 1 результативную передачу.

После 18 туров ла лиги команда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.