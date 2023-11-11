Предголевой пас Захаряна помог «Реал Сосьедад» обыграть «Альмерию»

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Альмерию» в матче 13-го тура испанской ла лиги — 3:1.

Счет на 62-й минуте открыл Микель Ойярсабаль. 26-летний испанец отличился после передачи Арица Элустондо, подачу на которого с углового сделал Арсен Захарян. Российского полузащитника заменили на 74-й минуте.

На 76-й минуте «Альмерия» сумела сравнять счет благодаря голу Серхио Аррибаса.

На 90+1-й минуте победный гол с пенальти забил форвард гостей Карлос Фернандес. Окончательный счет на 90+5-й минуте установил Мартин Субименди.

«Реал Сосьедад» (22 очка) поднялся на шестое место в ла лиге. «Альмерия» (3) продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Испании.