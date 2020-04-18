Александр Кокорин: «Смолов поехал в «Сельту», чтобы играть с «Реалом» и «Барселоной»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поддержал решение форварда Федора Смолова перейти в «Сельту». Клуб из Виго арендовал игрока сборной России до конца сезона. На данный момент Смолов провел за «Сельту» один мяч — в ворота «Реала».

— Он ради этого и переходил. Я не видел это в прямом эфире, только потом в новостях прочел, — сказал Кокорин в эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Но если очень хочешь, то нужно делать. Я не думаю, что он поехал в Виго, чтобы выиграть трофеи. Он хотел играть с «Реалом» и «Барселоной».

Самая памятная история со Смоловым? Не хочу его подставлять. Когда мы были еще в молодежке, он звонит и говорит: «Я в аварию попал». Мы с Мамаевым спросили: «Насколько» серьезно?" - «Да все нормально».

Мы приехали, а там две машины всмятку. Смолов сидит с пальцем сломанным, не понимает что делать. Хорошо, что другой водитель не пострадал.